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04:55, 27 декабря 2022Культура

Внучка Чарли Чаплина заявила об усталости от стереотипа о «плохих русских»

Актриса Уна Чаплин заявила, что устала от стереотипа о «плохих русских» в западном кино
Уна Чаплин

Уна Чаплин. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Актриса Уна Чаплин, внучка актера Чарли Чаплина, заявила об усталости от стереотипа «плохих русских» в западном кинематографе. Об этом она рассказала в беседе с газетой Independent.

Говоря о своей роли в новом фильме под названием «Госизмена», актриса отметила, что не в восторге от сюжета картины, где есть образы «плохих» русских и «хороших» британцев. «Я так устала от того, что русские — плохие парни. Я даже не могу тебе это описать», — сказала Чаплин. В то же время она поинтересовалась, может ли кто-то придумать «стереотип получше», с которым можно было бы работать.

«Будет здорово, когда идеологическая война, которую мы ведем с Россией, останется в прошлом», — заключила актриса.

В интервью The Hollywood Reporter Чаплин предположила, что идея о «плохих русских» популярна из-за нынешних событий на Украине или «из-за того, что это подняло ставки шоу».

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Марина Совина
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