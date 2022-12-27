В Тайване увеличили срок службы в армии в три раза

Президент Тайваня объявила об увеличении срока службы в армии с четырех до 12 месяцев

Президент Тайваня Цай Инь-Вэнь объявила, что срок службы в армии увеличится в три раза — вместо четырех месяцев граждане будут служить полный год. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

По словам президента, перенастроить систему будет чрезвычайно сложно, но это необходимо, так как от Китая исходит реальная угроза. Она отметила, что нововведения вступят в силу с 1 января 2024 года. Призыву на год будут подлежать граждане, родившиеся после 1 января 2005 года. Кроме того, повысится и оклад солдата — теперь он составит около 850 долларов (около 60 тысяч рублей) вместо 211 долларов (примерно 15 тысяч рублей), как было раньше.

По ее мнению, избежать военного столкновения можно только одним способом — готовясь к возможности войны. Она сказала, что пока Тайвань достаточно силен и в ближайшее время война на территории региона не ожидается. Она также вспомнила конфликт России и Украины и похвалила Киев за твердую волю и свободолюбие. Украинцы участвуют в боевых действиях уже более 300 дней, отметила Инь-Вэнь.

26 декабря Военно-воздушные силы (ВВС) Китая совершили крупнейшее в истории вторжение в зону противовоздушной обороны Тайваня. В воздушное пространство острова вторглась китайская авиагруппа из 71 летательного средства, в составе которой были замечены истребители и беспилотники ВВС КНР. США расценивают военную активность Китая как провокацию, способную подорвать политическую стабильность в регионе.