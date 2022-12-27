В VK помогут россиянам «раскачаться» после Нового года

VK отпразднует Новый год вместе с пользователями

VK отпразднует Новый год вместе с пользователям — для россиян подготовили стильное новогоднее шоу, бесплатные интеллектуальные викторины, а также увлекательные лекции с участием звездных спикеров. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, 28 декабря ровно в 20:23 мск в официальном сообществе «VK Музыки» стартует онлайн-трансляция новогоднего шоу «VK под шубой». Для зрителей выступят 10AGE, Andro, IOWA, ELMAN, escape, Клава Кока, Konfuz, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, NЮ, RASA, Тося Чайкина и The Hatters.

«Раскачаться» после праздника юзерам помогут увлекательные «VK Квизы» — бесплатные онлайн-викторины на разные темы, среди них — новогоднее кино, музыка, 90-е, «Гарри Поттер» или вопросы на общую тематику. Викторины будут проходить в соцсети 2, 4, 6 и 8 января. Для участия достаточно подать заявку в официальном сообществе, без ограничений по возрасту или числу игроков в команде.

Наконец, получить профессиональные советы, бесценный опыт и узнать интересные факты обо всем можно будет на специальных лекциях цикла «VK Место встречи идей». Спикерами выступят математик Александра Скрипченко, фитнес-тренер Алексей Столяров, ресторатор Антон Пинский, искусствовед Ольга Свиблова, психолог Михаил Лабковский, доктор Наталья Зубарева, певцы ELMAN, MIA BOYKA и ведущая Ольга Бузова. Один из выпусков уже доступен в сообществе «ВКонтакте», а еще два будут опубликованы 3 и 7 января.