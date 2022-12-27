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15:57, 27 декабря 2022Россия

Россиянин жестоко избил подругу и заживо похоронил ее в снегу

РЕН ТВ: в Новосибирской области мужчина жестоко избил подругу и закопал ее в снегу

Фото: Shutterstock

В Новосибирской области мужчина поссорился с подругой, жестоко ее избил и попытался заживо похоронить в снегу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, конфликт произошел в селе Поповка. В ночь на 22 декабря 44-летний россиянин, работающий скотником, пил алкоголь вместе с 34-летней соседкой неподалеку от местной животноводческой фермы. Между ними произошел конфликт, и мужчина набросился на женщину с кулаками. Когда она потеряла сознание, скотник решил закопать женщину в сугробе, засыпав ее снегом и ветками.

Позже снежную насыпь заметил местный бригадир, который вызвал подмогу. Пострадавшую доставили в больницу, врачи диагностировали у нее обморожение рук и травму головы. При этом женщина уверяла, что в снег упала сама. Скотника задержали, вину в избиении он признал.

Ранее сообщалось, что женщина под Волгоградом избила мать молотком и похоронила ее заживо. Судмедэксперты установили, что женщина скончалась от попадания земли в дыхательные пути.

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Варвара Родикова
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