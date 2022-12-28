Женщина отметила 106-й день рождения в казино и раскрыла секрет долголетия

106-летняя Берта Энгстлер из США считает любовь дочери и зятя причиной своего долголетия

В США жительница города Сиэтл, штат Вашингтон, Берта Энгстлер отметила 106-й день рождения походом в казино и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает KING-TV.

Американка родилась 28 декабря 1916 года в штате Айова, но вскоре ее семья перебралась в Вашингтон. Энгстлер поздравили с праздником ее дочь с семьей, друзья и сотрудники пансионата для пожилых, где американка проживает. Женщина всегда была большой поклонницей активного образа жизни и до 70 лет регулярно каталась на лыжах. Несмотря на это, причиной своего долголетия Энгстлер считает не спорт, а любовь дочери и зятя. «Они поддерживают во мне молодость!» — заявила 106-летняя именинница.

Оставив лыжи, женщина нашла новую страсть и стала завсегдатаем местных игорных заведений. На день рождения она попросила устроить в пансионате вечеринку в стиле ее любимого ресторана KFC. После этого долгожительница с друзьями и родными отправилась в казино. Энгстлер рассказала, что больше всего любит играть на слот-машинах. Кроме того, она большая поклонница бинго и не пропускает ни одной игры в пансионате.

Ранее сообщалось, что 105-летняя жительница США из штата Калифорния отпраздновала очередной день рождения и назвала причину своего долголетия. Мари Мартин считает, что прожила так долго благодаря одному свойству своего характера.