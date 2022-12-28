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15:05, 28 декабря 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине на 28 декабря

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 28 декабря
СюжетКарта боевых действий на Украине: свежие данные

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на среду, 28 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки: передвижение сторон, места боестолкновений, зоны обстрелов, а также области, в которых была уничтожена техника противника.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки российской армии на купянском направлении удалось уничтожить более 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, более 170 военных четырех бригад ВСУ были разбиты в Луганской и Донецкой народных республиках.

Также ВС РФ ликвидировали более 80 украинских военнослужащих на донецком направлении. Кроме того, в ДНР были уничтожены две американские системы М777 и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы Донецка.

Помимо этого российские войска уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая действовала в направлении Владимировки в ДНР. В районе Северска удалось подбить три боевые машины противника РСЗО «Град».

По данным Минобороны, российские войска с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7282 танка и другую боевую технику противника.

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Анна Щербакова
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