Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 28 декабря

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на среду, 28 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки: передвижение сторон, места боестолкновений, зоны обстрелов, а также области, в которых была уничтожена техника противника.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки российской армии на купянском направлении удалось уничтожить более 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, более 170 военных четырех бригад ВСУ были разбиты в Луганской и Донецкой народных республиках.

Также ВС РФ ликвидировали более 80 украинских военнослужащих на донецком направлении. Кроме того, в ДНР были уничтожены две американские системы М777 и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы Донецка.

Помимо этого российские войска уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая действовала в направлении Владимировки в ДНР. В районе Северска удалось подбить три боевые машины противника РСЗО «Град».

По данным Минобороны, российские войска с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7282 танка и другую боевую технику противника.