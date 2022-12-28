Independent заявила о торговой политике Байдена как о «большой дыре» в стратегии США

Газета Independent увидела «большую дыру» в торговой и внешнеэкономической политике президента Джо Байдена в долгосрочной стратегии США в реалиях новой геополитической эпохи.

Как заявляется в материале издания, Байден назвал нынешнее десятилетие «решающим», однако созданный Вашингтоном миропорядок может быть «насильственно разрушен» Россией и Китаем.

С точки зрения Вашингтона, Россия представляет собой «неотложную» проблему, однако «более серьезная угроза» для американского доминирования исходит от Китая — единственной страны, способной свергнуть США с «трона выдающейся мировой державы».

Издание указало на снижение относительного веса США в мировой экономике, в то время как ВВП Китая уже превышает показатели Штатов по паритету покупательной способности. Кроме того, поддержка Запада на глобальном Юге хрупка: многие страны не хотят оказаться в эпицентре «холодной войны» между США и Китаем.

В качестве «большой дыры» в стратегии Байдена названо «отсутствие привлекательной экономической и торговой политики, которая могла бы еще теснее связать союзников и друзей». Газета подчеркивает, что политика протекционизма США вызывает напряженность в отношениях с европейскими и азиатскими союзниками, ограничивая доступ к американскому рынку, ограничивая экспорт в Китай и отвлекая инвестиции.

Еще одна «непрекращающаяся тревога» связана с демократией на самом Западе, особенно в США, где политика остается «сильно поляризованной», заключается в статье.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что отношения между Пекином и Вашингтоном столкнулись с серьезными трудностями в 2022 году. Он подчеркнул, что власти США занимались «вопиющим сдерживанием, подавлением и провокациями против Китая».