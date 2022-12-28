Определен разрыв между заявленными и реальными ценами на элитное жилье в Москве

Разрыв между ценами предложения и сделки с элитным жильем в Москве составил 20,4 процента

Разрыв между заявленной ценой предложения и реальной итоговой стоимостью сделки с новым элитным жильем в Москве в декабре 2022 года составил 20,4 процента. Об этом сообщили аналитики агентства элитной недвижимости Intermark Real Estate, пишет РБК.

По данным экспертов, средняя заявленная стоимость квадратного метра элитного жилья в новостройках столицы в декабре установилась на уровне в 1,63 миллиона рублей. При этом средняя цена «квадрата» в заключенных сделках составила 1,36 миллиона рублей.

Специалисты также определили, что с начала 2022 года разрыв между заявленными и реальными ценами на высокобюджетную недвижимость в Москве увеличился. В январе среднюю стоимость квадратного метра в элитных новых квартирах оценивали в 1,31 миллиона рублей, при этом аналогичный показатель в состоявшихся сделках — в 1,2 миллиона рублей, что на 8,9 процента меньше заявленных цен.

Наибольший разрыв между двумя параметрами наблюдался в апреле — тогда стоимость «квадрата» предложения находилась на уровне в 1,44 миллиона рублей, а по заключении сделки — на уровне в 843 тысячи рублей, что на 70 процентов меньше. Эксперты добавили, что заявленная стоимость жилья превышала реальную на протяжении всех месяцев нынешнего года. Кроме того, с начала года средняя цена квадратного метра для элитного жилья увеличилась на 25 процентов, а средняя реальная стоимость такой недвижимости — на 13 процентов.

«В конце года многие застройщики начали активно предлагать покупателям двузначные скидки на отдельные квартиры, а в декабре такие дисконты предлагались в каждом пятом проекте-новостройке. Однако на средние цены по рынку это пока не успело серьезно повлиять», — объяснил управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин.

В декабре аналитики агентства «Метриум» пришли к выводу, что в Москве стало больше дорогого жилья в небоскребах. По их данным, с 2017 по 2022 года объем предложения премиального и элитного жилья в столице в зданиях выше 100 метров увеличился в полтора раза.