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13:40, 28 декабря 2022Россия

Вице-премьеры и министры приняли участие в новогодней акции «Елка желаний»

Российские вице-премьеры и министры приняли участие в новогодней акции «Елка желаний»

Кадр: видео Telegram-канал Правительства России

Российские вице-премьеры и министры приняли участие в новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщает телеграм-канал правительства России.

Зампред председателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров исполнит сразу 7 желаний: 6-летний Глеб из Владимирской области, 11-летний Андрей из Воронежской области и 16-летний Дмитрий из Архангельской области смогут прокатиться на танке, 11-летний Артем из Архангельской области и 14-летний Никита из Санкт-Петербурга побывают на космодроме, 5-летний Максим из Приморского края встретится с космонавтом, 12-летняя Дарья сможет прокатиться на электрическом мотоцикле «Аурус».

Зампред правительства Александр Новак исполнит желание Сергея встретиться с игроками футбольного клуба «Спартак».

Зампред правительства Марат Хуснуллин исполнит два желания. Он организует 13-летнему Адаму Гамалю Абдель Хамиду встречу с баскетбольным клубом «Уникс» и подарит робота 5-летнему Никите из ДНР.

Зампред правительства Дмитрий Григоренко проведет для 6-летней Виктории из Самарской области экскурсию в студию московского детского радио.

Глава МЧС Александр Куренков выбрал три письма от детей, ждущих подарков. Он пообещал 9-летней Полине из Москвы осуществить ее мечту попробовать себя в роли кинолога, 4-летнему Яну из Татарстана — полет на вертолете, а 5-летнему Юре из Смоленской области — побывать в пожарной части.

7-летний Глеб из Ростовской области хочет погладить пингвина. Министр природы Александр Козлов пригласил его вместе посетить Московский зоопарк, посмотреть на этих птиц и покормить их.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подарит Ярославу из Ненецкого автономного округа ноутбук и книгу о Дальнем Востоке.

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Татьяна Романова
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