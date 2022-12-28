Туристов массово эвакуировали из-за затоплений в популярной пляжной стране

Древний город Петра в Иордании затопило проливными дождями

Сильный ливень, обрушившийся на древний скальный город Петра в Иордании, вызвал массовую эвакуацию туристов. Природный катаклизм сняли на видео, ролик и подробности публикует Daily Mail.

На кадрах видно, как паводковые воды с близлежащих гор мощным потоком стекают по розово-красной скальной породе. Самая посещаемая туристическая достопримечательность популярной пляжной страны оказывается затопленной — в ущелье у входа в храм Петры стоит вода. Туристы в спешке садятся на джипы и покидают местность.

В управлении по развитию и туризму Петры заявили, что правительство Иордании эвакуировало около 1,7 тысячи туристов из города из-за проливных дождей.