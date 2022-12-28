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12:00, 28 декабря 2022Силовые структуры

ФСБ ликвидировала в Кабардино-Балкарии готовивших теракт проукраинских боевиков

ФСБ ликвидировала двух проукраинских боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ ликвидировала двух проукраинских боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, 26 декабря бойцы спецслужбы собирались задержать фигурантов в пригороде Нальчика, однако те оказали сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. Известно, что фигуранты планировали совершить теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб. Затем они собирались уехать на Украину и принимать участие в боевых действиях против российской армии.

На место происшествия нашли самодельное взрывное устройство, автомат, пистолет и боеприпасы.

Отмечается, что граждане состояли в террористической организации, которая действовала в ИК №3 в Кабардино-Балкарии. Кроме того, оба были судимы ранее.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 2 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), части 2 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

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Екатерина Власова
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