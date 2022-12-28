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00:53, 28 декабря 2022Россия

Раненый российский командир с группой шесть часов держал оборону занятых позиций

Минобороны России: командир БМП Шомин с группой 6 часов держал оборону занятых позиций

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Командир боевой машины пехоты (БМП), матрос Никита Шомин c рекогносцировочной группой российских военных шесть часов держал оборону занятых позиций, когда на боевую машину под его командованием обрушился огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

В результате подрыва техники экипаж БМП и личный состав получили тяжелые ранения. Матрос Шомин оказал первую помощь себе и товарищам, взял на себя командование группой и вывел личный состав из подбитой машины в прилегающую лесополосу. Там российские военные заняли выгодную позицию и организовали оборону.

В ходе оборонительного боя к группе Шомина присоединилась еще одна команда российских военнослужащих. Под плотным огнем артиллерии и пехоты ВСУ группа Шомина в течение шести часов вела бой и удерживала занятые позиции. Украинские военные, понеся существенные потери, отступили.

Ранее сообщалось, что российский военный, получивший ранение в ходе боевых действий на Украине, устроил самоподрыв, чтобы не попасть в плен к ВСУ. Личность бойца и участок фронта, где было снято видео, не называются.

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Марина Совина
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