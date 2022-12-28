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15:14, 28 декабря 2022Экономика

Путин подписал закон о праве конвертировать доли России в международных банках

Кабмину разрешили конвертировать доли участия РФ в международных банках в финобязательства

Фото: Alexei Danichev / Reuters

Кабмин получил право в 2023 году конвертировать доли участия России в международных финансовых организациях в финансовые обязательства, чтобы не допустить введения против них санкций. Соответствующий документ, подписанный главой государства Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволит правительству по достижении необходимых договоренностей с международными финансовыми организациями принять решение о конвертации доли участия Москвы в них в финансовые обязательства данных организаций перед Россией с возможностью обратной конвертации.

«На условиях, не ухудшающих первоначальных условий конвертации», — подчеркивается в документе.

Ранее замдиректора департамента международных финансовых отношений Минфина России Олег Подоматько пояснил, что данная инициатива связана с тем, что международные финансовые институты, в которых у России есть доли участия, подверглись санкционному давлению. По этой причине ведомство проводит работу, чтобы вывести эти институты из-под действия санкций, пишет ТАСС.

Наибольшему удару подверглись Международный банк экономического сотрудничества и Международный инвестиционный банк, в котором доля России составляет 47 процентов. В связи с тем, что две страны вышли из состава акционеров, в январе 2023 года доля России автоматически превысит 50 процентов, что создаст формальные условия для введения против института санкций.

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Варвара Кошечкина
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