Боец ВСУ Кривливый заявил о тяжелой обстановке на позициях армии Украины

Попавший в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Кривливый заявил о тяжелой обстановке на позициях армии Украины. Ролик с интервью военного опубликовали «Известия».

По словам Кривливого, зачастую в зоне спецоперации отсутствовали еда и вода, военные терпели холод и голод.

«Мы просто сидели в холоде, в голоде. Было такое, что в два дня по 100 грамм воды у нас на человека было», — рассказал он. Сослуживцам также приходилось делить один сухарь на двоих. При этом дойти за провизией было тяжело, на позициях работал пулеметчик, пояснил пленный.

«Как со скотами относились. Как у нас говорят на Украине, "вас на мясо кинули"», — высказался украинский солдат.

Кривливый отметил, что российские военные отвезли пленных ВСУ до места ночлега, накормили и обеспечили питьем. «Мы славяне, братский народ!» —добавил он.

Ранее он рассказал, что подготовка бойцов ВСУ в Великобритании оказалась менее жесткой, чем в республике, а командование армии не давало указаний. «В Британии подготовка проходила как: копали, вывозили нас на полигон, стреляли, двойками-тройками бегали. (...) В Житомире нас пожестче даже таскали», — заявил он. Военнопленный также отметил, что командование ВСУ не давало конкретных целей, кроме как «стоять и обороняться».