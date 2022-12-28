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11:50, 28 декабря 2022Мир

В Китае один человек погиб при столкновении 200 автомобилей

RTHK: в Китае один человек погиб при столкновении 200 автомобилей

В Китае из-за тумана столкнулись более 200 автомобилей, передает китайский RTHK.

Сообщается, что в массовой аварии, которая произошла на мосту в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань, погиб один человек. По данным RTHK, столкновение автомобилей произошло в среду 28 декабря в 7:40 утра (2:40 мск).

Уточняется, что последствия аварии устраняют 11 пожарных машин и 66 спасателей. Количество пострадавших пока неизвестно.

Ранее около 20 тысяч смартфонов Apple сгорели в результате ДТП в Китае.

Глеб Бажуткин
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