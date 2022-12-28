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08:29, 28 декабря 2022Культура

Миа Васиковска раскрыла отношение к молодым актрисам в Голливуде

Миа Васиковска заявила о жестоком обращении с молодыми актрисами в Голливуде
Миа Васиковска

Миа Васиковска . Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Австралийская актриса Миа Васиковска в беседе с Sydney Morning Herald раскрыла отношение к молодым артисткам в Голливуде.

Васиковска сообщила, что начала работать в Голливуде в начале 2000-х. «Я думаю, вам будет трудно найти какую-либо молодую женщину, которая не подвергалась жестокому обращению или ненадлежащему поведению по отношению к ним», — сказала она.

По словам актрисы, она была слишком молода и не знала, как защитить себя от проявлений харассмента.

При этом Васиковска допускает, что будет сниматься в кино в будущем. Однако она призналась, что все ее амбиции в актерской профессии иссякли. «Мне кажется, мне больше подходит режиссура. Наблюдая за тем, как разные режиссеры снимают кино, я как будто отучилась в киношколе. Я чрезвычайно самоуверенна, и мне кажется, что я тоже так смогу», — отметила она.

Ранее актриса Аманда Сейфрид рассказала о том, как снималась в кино без нижнего белья в возрасте 19 лет. Знаменитость не стала делиться подробностями проекта, в котором участвовала в начале актерской карьеры, а также называть имя режиссера, однако отметила, что сейчас считает такие действия ненормальными. Сейфрид предположила, что пошла на условия появления в кадре без нижнего белья из-за того, что не хотела разногласий со съемочной группой, а также потери роли.

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Марина Совина
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