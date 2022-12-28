Посетившая ОАЭ россиянка описала отдых фразой «вороны, нефть и никакой анимации»

Россиянка описала поездку в ОАЭ фразой «отель был "на высоте", но отдых не удался»

Российская туристка, посетившая с мужем популярный курорт в ОАЭ, пожаловалась на нефть в море, большое количество воронов, а также отсутствие анимации. Поездку она описала фразой «отель был "на высоте", но отдых не удался», сообщает портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам соотечественницы, пятизвездочная гостиница Fujairah Rotana Resort & Spa в Фуджейре ей понравилась, никаких нареканий к сотрудникам у нее также не было. «Заселили быстро, дали номер с видом на море без каких-либо доплат, хотя мы бронировали "стандарт" без вида. Отель новый и чистый, номера светлые и просторные, уборка, смена белья, оснащение — все безупречно, — восхитилась читательница портала. — Даже утюг и гладильная доска есть. Персонал вежливый, реагируют на любые просьбы, есть русскоязычные сотрудники».

Также россиянка похвалила разнообразное и вкусное питание в гостинице: устрицы и кальмары на гриле, много морепродуктов, салаты, большой выбор горячего и десертов. «Но из минусов — в 22:00 "все включено" перестает действовать. Алкоголь включен, но тоже не весь ассортимент. Об этом не предупреждают: ты заказываешь и думаешь, что это бесплатно, но потом тебе приносят счет. Так что внимательнее с заказами, спрашивайте, входит ли это в программу питания», — добавила она.

Также путешественница отметила отсутствие анимации в Fujairah Rotana Resort & Spa, из-за чего в течение дня было «немного скучно». Кроме того, девушка пожаловалась на произошедший во время их отдыха разлив мазута в море. «Поверхность моря не загрязнена, на первый взгляд все действительно выглядит идеально, но стоит войти в воду и хотя бы немного зарыться ногами в песок, начинают всплывать крупицы нефти, — заключила она. — После купания на светлом купальнике будут оставаться масляные пятна, которые вывести просто невозможно!»

Ранее россиянам раскрыли способ выгодно провести отпуск в ОАЭ: отдохнуть по приемлемой цене им предложили в Шардже. Так, стоимость туров в эмират стартует от 80 тысяч рублей на двоих. В сумму входит перелет и недельное размещение в отеле категории четыре звезды с завтраками.