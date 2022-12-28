Американцы раскритиковали правительство за поставки Patriot на Украину

Читатели WSJ раскритиковали власти США за поставки Patriot на Украину

Газета The Wall Street Journal опубликовала письма читателей в ответ на материал издания о поездке украинского президента Владимира Зеленского в США и поставки зенитных ракетных систем Patriot.

Мнения американцев разделились: часть из них критикует Белый дом за поставки только одной батареи Patriot, указывая, что этого недостаточно, однако другая часть читателей полагает, что властям страны в целом не следует оказывать такую поддержку Киеву.

WSJ приводит, например, цитату читательницы из Вестервиля (штат Огайо) Эллери Блок, которая критикует Вашингтон за вмешательство в конфликт. «...дополнительная помощь такой коррумпированной стране, как Украина, имеет убывающую или отрицательную отдачу. Прислушайтесь к совету Генри Киссинджера и признайте, что некоторые части Украины могут быть оставлены России. Пришло время сосредоточиться на Тайване и Китае», — заявила она.

Однако Джон Лэмб из Шарлотты (Северная Каролина) убежден, что на Украине идет «борьба за победу, а не борьба за то, чтобы стоять на месте». В связи с этим он раскритиковал аккуратную политику США и недостаток военной помощи для Киева. А Сэмюэл Марк из Вест-Хемпстед, Нью-Йорка, предположил, что Республиканская партия могла усомниться в необходимости поставлять Украине такие объемы техники из-за высоких рисков.