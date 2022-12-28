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19:46, 28 декабря 2022Культура

В российский прокат выйдет триллер «Убийца "Святой паук"»

В 2023 году в российский прокат выйдет триллер Али Аббаси «Убийца "Святой паук"»

В российский прокат выйдет триллер Али Аббаси «Убийца "Святой паук"». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Премьера картины состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале, где проект был удостоен приза за лучшую женскую роль — награду получила иранская актриса Зар Амир Эбрахими. В кинотеатрах России фильм начнут показывать с 4 мая 2023 года.

«Этот фильм о женщинах, об их телах, фильм, полный лиц, волос, рук, ног, грудей и секса — всего, что невозможно показать в Иране. Спасибо Али Аббаси за то, что был таким сумасшедшим и таким щедрым, и за то, что все-таки поставил это мощное кино вопреки всему», — сказала Зар Амир Эбрахими.

Работа Аббаси основана на реальной истории человека из рабочего класса, который убивал проституток в начале 2000-х годов и стал известен как убийца по кличке Паук. Фильм попал в шорт-лист «Оскара» как кандидат от Дании.

Марина Погосян
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