В российский прокат выйдет триллер «Убийца "Святой паук"»

В 2023 году в российский прокат выйдет триллер Али Аббаси «Убийца "Святой паук"»

В российский прокат выйдет триллер Али Аббаси «Убийца "Святой паук"». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Премьера картины состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале, где проект был удостоен приза за лучшую женскую роль — награду получила иранская актриса Зар Амир Эбрахими. В кинотеатрах России фильм начнут показывать с 4 мая 2023 года.

«Этот фильм о женщинах, об их телах, фильм, полный лиц, волос, рук, ног, грудей и секса — всего, что невозможно показать в Иране. Спасибо Али Аббаси за то, что был таким сумасшедшим и таким щедрым, и за то, что все-таки поставил это мощное кино вопреки всему», — сказала Зар Амир Эбрахими.

Работа Аббаси основана на реальной истории человека из рабочего класса, который убивал проституток в начале 2000-х годов и стал известен как убийца по кличке Паук. Фильм попал в шорт-лист «Оскара» как кандидат от Дании.