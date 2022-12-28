Синоптики спрогнозировали оттепель в Москве в новогоднюю ночь

РБК: синоптик спрогнозировали оттепель в Москве в новогоднюю ночь и праздники

В новогоднюю ночь и первые дни января в Москве возможна оттепель. Об этом рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам Синенкова, в праздничные дни над регионами средней полосы будут преобладать теплые воздушные массы. Также будут небольшие или умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как спрогнозировала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, температура в эти дни будет выше климатической нормы примерно на 6–7 градусов.

Однако не исключено, что в следующие дни возможно похолодание. Синенков подчеркнул, что днем температура может опуститься до минус восьми градусов, а в ночные часы — до минус 15.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о неоднородной погоде на предновогодней неделе. По его словам, 28 декабря ночью и днем ожидается снег, местами сильный снег, а также заметное повышение температуры.