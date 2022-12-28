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07:50, 28 декабря 2022Россия

В Госдуме назвали последствие при возможном вторжении Польши на Украину

Шеремет заявил, что Польша рискует потерять государственность при вторжении на Украину

РИА Новости/Стрингер

Польша рискует потерять государственность при возможном вторжении на Украину. Такое последствие назвал в беседе с URA.RU член комитета комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет.

Он отметил, что если Польша введет свою армию на территорию Украины, то сразу станет законной целью для российских военнослужащих и вовлечется в действующий конфликт.

По мнению Шеремета, при появлении польских войск на территории Украины Россия начнет применять более разрушительное оружие.

«Можно с уверенностью предположить, что в таком сценарии конфликта будет использовано оружие, обладающее значительно большим поражающим и разрушительным действием. Поэтому далеко идущие имперские амбиции Анджея Дуды, простирающиеся не только на территории западной Украины, но и современной Белоруссии, могут обернуться полной потерей государственности для самой Польши», — резюмировал он.

До этого польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat опубликовала материал, в котором говорилось о том, что Варшава готовит вооруженные силы для нападения на Западную часть Украины в мае 2023 года.

15 декабря в Польше приняли резолюцию о признании России «государством, поддерживающим терроризм». В тексте резолюции говорится, что Россия «систематически нарушает права человека, международное право и устав ООН», «нападает на территории других стран, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид».

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Анна Щербакова
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