В Госдуме назвали последствие при возможном вторжении Польши на Украину

Шеремет заявил, что Польша рискует потерять государственность при вторжении на Украину

Польша рискует потерять государственность при возможном вторжении на Украину. Такое последствие назвал в беседе с URA.RU член комитета комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет.

Он отметил, что если Польша введет свою армию на территорию Украины, то сразу станет законной целью для российских военнослужащих и вовлечется в действующий конфликт.

По мнению Шеремета, при появлении польских войск на территории Украины Россия начнет применять более разрушительное оружие.

«Можно с уверенностью предположить, что в таком сценарии конфликта будет использовано оружие, обладающее значительно большим поражающим и разрушительным действием. Поэтому далеко идущие имперские амбиции Анджея Дуды, простирающиеся не только на территории западной Украины, но и современной Белоруссии, могут обернуться полной потерей государственности для самой Польши», — резюмировал он.

До этого польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat опубликовала материал, в котором говорилось о том, что Варшава готовит вооруженные силы для нападения на Западную часть Украины в мае 2023 года.

15 декабря в Польше приняли резолюцию о признании России «государством, поддерживающим терроризм». В тексте резолюции говорится, что Россия «систематически нарушает права человека, международное право и устав ООН», «нападает на территории других стран, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид».

