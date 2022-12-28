Зеленский рассказал о «моральной ржавчине под крестами» канонической УПЦ

Президент Украины Зеленский заявил, что каноническая УПЦ погрязла в моральной ржавчине

В мире не существует «золота для крестов», которое могло бы перекрыть «моральную ржавчину от связей с государством-террористом». Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, намекая на каноническую «Украинскую православную церковь» (УПЦ), его слова цитирует «Страна.ua».

Свое заявление политик сделал во время выступления перед Верховной Радой, не упомянув УПЦ напрямую.

Вероятно, таким образом он прокомментировал массовые обыски в храмах религиозной организации, которые начались на Украине в конце осени.

Поводом для возбуждения уголовных дел против клириков тогда стали предполагаемые связи с «государством-агрессором» и «пропаганда русского мира». Позже украинская парламентская фракция «Европейская солидарность», возглавляемая Петром Порошенко, внесла на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ), а также организаций, входящих в ее состав.