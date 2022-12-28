США сохранили введенные в 1998 году санкции против России

США сохранили действующие санкции против России, введенные на основании американского Закона о международной религиозной свободе от 1998 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на электронную базу Федерального реестра.

В документе указывается, что американский госсекретарь Энтони Блинкен 30 ноября в очередной раз принял решение внести Иран, КНР, КНДР, Кубу, Мьянму, Никарагуа, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркмению и Эритрею в список стран, которые вызывают «особую обеспокоенность».

«Госсекретарь одновременно с этим принял решение, что следующие меры удовлетворяют требованиям предпринять действия для России — [сохранение] существующих и действующих сейчас санкций», — говорится в документе.

Ранее США ввели санкции против миллиардера, владельца «Норникеля» Владимира Потанина, первого вице-премьера России Андрея Белоусова, ряда российских губернаторов и компаний. Так, ограничения введены в отношении холдинга «Интеррос», через который миллиардер владеет своими активами, Росбанк, который Потанин приобрел у покинувшего Россию финансового конгломерата Societe Generale, и на яхту Nirvana.