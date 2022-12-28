Приложение «Сбербанк Онлайн» на Apple начали устанавливать в отделениях банка

Сбер начал устанавливать «Сбербанк Онлайн» на Apple в отделениях банка

Сбер начал устанавливать свое мобильное приложение на смартфоны Apple прямо в отделениях банка. По словам первого зампреда правления Кирилла Царева, функция доступна уже в почти пяти тысячах офисов по всей стране. Его слова приводит ТАСС.

«Мы нашли решение сложностей для пользователей Apple и сейчас его внедряем. Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение “Сбербанк Онлайн”. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать», — рассказал он.

В апреле 2022 года мобильное приложение банка стало недоступно для скачивания и обновления в App Store, в банке это объяснили санкциями. Позднее Сбер запускал приложение для банковских операций СБОЛ, где клиенты могли получить те же услуги и сервисы, что и в «Сбербанк Онлайн». Однако и оно через неделю было удалено из магазина. Периодически усилиями банка «Сбербанк Онлайн» появлялся для платформы iOS, последняя версия пропала из App Store в конце ноября.

В ноябре Сбер вернул бесконтактную оплату для владельцев Android-смартфонов с помощью сервиса SberPay.

