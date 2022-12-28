Силовые структуры
Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью «За боевое содружество»
Директор Росгвардии Золотов наградил главу Чечни Кадырова медалью «За боевое содружество»
Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ведомственную медаль «За боевое содружество». Об этом в среду, 28 декабря, сообщает РИА Новости.
Передача награды состоялась на открытии комплекса зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике. На торжественную церемонию в Грозный приехал Золотов, где отметил «оказание содействия выполнению задачи и осуществление полномочий, возложенных на войска национальной гвардии РФ» со стороны главы Чечни.
Ранее сообщалось, что Кадыров получил воинское звание генерал-майора и был переведен из структуры МВД в Росгвардию.