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13:24, 28 декабря 2022Силовые структуры

Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью «За боевое содружество»

Директор Росгвардии Золотов наградил главу Чечни Кадырова медалью «За боевое содружество»

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ведомственную медаль «За боевое содружество». Об этом в среду, 28 декабря, сообщает РИА Новости.

Передача награды состоялась на открытии комплекса зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике. На торжественную церемонию в Грозный приехал Золотов, где отметил «оказание содействия выполнению задачи и осуществление полномочий, возложенных на войска национальной гвардии РФ» со стороны главы Чечни.

Ранее сообщалось, что Кадыров получил воинское звание генерал-майора и был переведен из структуры МВД в Росгвардию.

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Илона Палей
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