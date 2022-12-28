России перестало хватать токарей и дворников

hh.ru: на вакансии токарей, дворников и врачей в 2022 году было меньше всего отзывов

По итогам 2022 года самой дефицитной профессией в России стал токарь. Как следует из результатов исследования кадрового сервиса hh.ru, на каждую соответствующую вакансию приходилось всего 0,6 резюме, передает РБК.

Также работодателям перестало хватать дворников и врачей (0,8 отзыва на вакансию), главных врачей и заведующих отделением (0,9), машинистов и агрономов (1), слесарей и поваров (1,1) зоотехников и сварщиков (1,2).

Наибольшей популярностью у соискателей пользуются профессии бортпроводника (более 900 резюме на вакансию), дата-сайентисты (90), механики (55,7), бизнес-аналитики (49,4), лаборанты (45,8), методисты (45,4), комплаенс-менеджеры (43,7), специалисты по взысканию задолженности (38,5), инженеры ПНР (37,4) и BI-аналитики (36,3).

Ранее hh.ru подсчитал, что самой востребованной профессией в 2022 году стал менеджер по продажам — на сервисе было опубликовало 497 тысяч вакансий. Второе место заняли продавцы-консультанты (467 тысяч), третье — водители (285 тысяч).

Также работодатели активно искали бухгалтеров, программистов, разработчиков, врачей, инженеров, поваров, упаковщиков, комплектовщиков, слесарей и сантехников.

