Москвичам рассказали о новых цифровых сервисах в больницах и поликлиниках
Власти Москвы назвали 10 главных цифровых новинок для врачей и пациентов, запущенных в 2022 году. Как рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития, в столице уже около 10 лет занимаются цифровизацией здравоохранения, а в течение этого года расширили функционал электронных медкарт, начали использовать искусственный интеллект в детских больницах, внедрили цифровые справки и другие ноу-хау. О том, как развивалась московская медицина в течение последних 10 лет, читайте в спецпроекте «Город здоровья».
1. Электронные медкарты в детских поликлиниках
Переход на электронные медкарты во всех детских поликлиниках Москвы стал одним из основных достижений столичной медицины в 2022 году. Он позволил освободить врачей и родителей пациентов от лишней бумажной волокиты.
Мы завершили важный этап перехода к цифровой поликлинике будущего. Все детское амбулаторное звено столицы отказалось от ведения медкарт на бумаге. Теперь работа ведется исключительно в электронных медицинских картах. Это удобно для родителей маленьких пациентов — больше не нужно разбирать врачебный почерк, переживать за потерю карты или за то, что она выцветет или испортится. Вся ключевая медицинская информация о ребенке теперь всегда под рукой — прямо в смартфоне
2. Новый функционал электронных медкарт
Среди главных обновлений — персонализированный региональный календарь детских профилактических прививок, возможность предоставлять временный доступ к информации из электронной медкарты врачам любых медицинских организаций и хранение архивов со снимками КТ- и МРТ-исследований, выполненных в частных и федеральных клиниках столицы по программе ОМС.
3. Динамическое диспансерное наблюдение с помощью ЕМИАС
В проект включены такие заболевания, как сахарный диабет, артериальная гипертония, инфаркт миокарда и другие болезни, которые вносят наибольший вклад в общую структуру смертности. Для удобства врачей город разработал специальный сервис в ЕМИАС, который поможет медикам наблюдать пациентов в динамике.
Более миллиона москвичей получат индивидуальную программу наблюдения и исследований, а также стандарт лекарственного обеспечения. Кроме того, 600 помощников будут помогать как врачам, так и пациентам, обеспечивать их персональным сопровождением.
охватит проект по динамическому диспансерному наблюдению в 2023 году
4. Комплексный сервис искусственного интеллекта
В 2022 году Москва продолжила внедрять ИИ-технологии. Теперь на одном КТ-изображении нейросети измеряют объем паракардиальной жировой ткани, что помогает врачам определять признаки ишемической болезни сердца. Таким образом, сервис выявляет признаки около десятка различных патологий.
— Рак легкого;
— COVID-19;
— Остеопороз позвоночника;
— Аневризмы грудного отдела аорты;
— Легочную гипертензию;
— Гидроторакс;
— Ишемическую болезнь сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира.
С начала работы ИИ проанализировал более 120 тысяч компьютерных томограмм пациентов медицинских учреждений.
5. Искусственный интеллект в детских больницах и поликлиниках
В 2022 году нейросети научились распознавать признаки плоскостопия и его степени на рентгенографии стопы маленьких пациентов. Всего в лучевой диагностике сегодня помогают более 40 сервисов по 17 направлениям исследований.
6. Скрининг для выявления аневризмы аорты с помощью нейросети
ИИ научился анализировать КТ-исследования органов грудной клетки на наличие признаков аневризмы аорты, поступающие в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС. Если есть признаки патологии, снимки отправляют специалистам для дальнейшего анализа.
7. Новые электронные рецепты
В 2022 году в Москве запустили пилотный проект получения бесплатных лекарств по электронным рецептам не только в пунктах льготного отпуска столичного Департамента здравоохранения, но и в коммерческих аптеках, а также проект для пациентов поликлиник, которые имеют право на получение лекарств бесплатно или со скидкой и нуждаются в длительном курсовом лечении. Им теперь выписывают рецепты со сроком действия до 1 года. Помимо этого, в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) внедрили телемедицинский сервис, с помощью которого онкологи и гематологи этих медучреждений могут дистанционно продлевать выписанные рецепты на ряд препаратов.
8. Электронные справки
Москвичам больше не нужно приносить бумажные справки о болезни ребенка по форме 095/у в кружки и секции. Это стало возможным благодаря интеграции цифровой платформы здравоохранения с «Московской электронной школой». Необходимые данные о здоровье ребенка в образовательные организации могут передавать не только городские поликлиники, но также частные и федеральные.
9. Цифровой паспорт поликлиник
У девяти поликлиник появился цифровой паспорт, который позволяет главным врачам и их заместителям видеть в онлайн-режиме актуальную информацию одновременно по всем филиалам и всем прикрепленным пациентам поликлиники. Этот сервис планируют внедрить во всех городских амбулаториях.
10. Триаж
Триаж — это цифровая система оценки состояния пациентов, которая помогает врачам определять степень тяжести поступающих больных и выявлять тех, кому требуется срочная медицинская помощь. Сейчас ее уже используют в 30 московских стационарах, где оказывают круглосуточную экстренную помощь.