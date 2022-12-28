Москвичам рассказали о новых цифровых сервисах в больницах и поликлиниках

Составлен топ-10 главных цифровых медтехнологий Москвы в 2022 году

Власти Москвы назвали 10 главных цифровых новинок для врачей и пациентов, запущенных в 2022 году. Как рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития, в столице уже около 10 лет занимаются цифровизацией здравоохранения, а в течение этого года расширили функционал электронных медкарт, начали использовать искусственный интеллект в детских больницах, внедрили цифровые справки и другие ноу-хау. О том, как развивалась московская медицина в течение последних 10 лет, читайте в спецпроекте «Город здоровья».

1. Электронные медкарты в детских поликлиниках

Переход на электронные медкарты во всех детских поликлиниках Москвы стал одним из основных достижений столичной медицины в 2022 году. Он позволил освободить врачей и родителей пациентов от лишней бумажной волокиты.

Мы завершили важный этап перехода к цифровой поликлинике будущего. Все детское амбулаторное звено столицы отказалось от ведения медкарт на бумаге. Теперь работа ведется исключительно в электронных медицинских картах. Это удобно для родителей маленьких пациентов — больше не нужно разбирать врачебный почерк, переживать за потерю карты или за то, что она выцветет или испортится. Вся ключевая медицинская информация о ребенке теперь всегда под рукой — прямо в смартфоне Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

2. Новый функционал электронных медкарт

Среди главных обновлений — персонализированный региональный календарь детских профилактических прививок, возможность предоставлять временный доступ к информации из электронной медкарты врачам любых медицинских организаций и хранение архивов со снимками КТ- и МРТ-исследований, выполненных в частных и федеральных клиниках столицы по программе ОМС.

3. Динамическое диспансерное наблюдение с помощью ЕМИАС

В проект включены такие заболевания, как сахарный диабет, артериальная гипертония, инфаркт миокарда и другие болезни, которые вносят наибольший вклад в общую структуру смертности. Для удобства врачей город разработал специальный сервис в ЕМИАС, который поможет медикам наблюдать пациентов в динамике.

Как будет работать проект? Более миллиона москвичей получат индивидуальную программу наблюдения и исследований, а также стандарт лекарственного обеспечения. Кроме того, 600 помощников будут помогать как врачам, так и пациентам, обеспечивать их персональным сопровождением.

1 000 000 москвичей охватит проект по динамическому диспансерному наблюдению в 2023 году

4. Комплексный сервис искусственного интеллекта

В 2022 году Москва продолжила внедрять ИИ-технологии. Теперь на одном КТ-изображении нейросети измеряют объем паракардиальной жировой ткани, что помогает врачам определять признаки ишемической болезни сердца. Таким образом, сервис выявляет признаки около десятка различных патологий.

Какие патологии может увидеть ИИ на одном снимке? — Рак легкого;

— COVID-19;

— Остеопороз позвоночника;

— Аневризмы грудного отдела аорты;

— Легочную гипертензию;

— Гидроторакс;

— Ишемическую болезнь сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира. С начала работы ИИ проанализировал более 120 тысяч компьютерных томограмм пациентов медицинских учреждений.

5. Искусственный интеллект в детских больницах и поликлиниках

В 2022 году нейросети научились распознавать признаки плоскостопия и его степени на рентгенографии стопы маленьких пациентов. Всего в лучевой диагностике сегодня помогают более 40 сервисов по 17 направлениям исследований.

6. Скрининг для выявления аневризмы аорты с помощью нейросети

ИИ научился анализировать КТ-исследования органов грудной клетки на наличие признаков аневризмы аорты, поступающие в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС. Если есть признаки патологии, снимки отправляют специалистам для дальнейшего анализа.

7. Новые электронные рецепты

В 2022 году в Москве запустили пилотный проект получения бесплатных лекарств по электронным рецептам не только в пунктах льготного отпуска столичного Департамента здравоохранения, но и в коммерческих аптеках, а также проект для пациентов поликлиник, которые имеют право на получение лекарств бесплатно или со скидкой и нуждаются в длительном курсовом лечении. Им теперь выписывают рецепты со сроком действия до 1 года. Помимо этого, в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) внедрили телемедицинский сервис, с помощью которого онкологи и гематологи этих медучреждений могут дистанционно продлевать выписанные рецепты на ряд препаратов.

8. Электронные справки

Москвичам больше не нужно приносить бумажные справки о болезни ребенка по форме 095/у в кружки и секции. Это стало возможным благодаря интеграции цифровой платформы здравоохранения с «Московской электронной школой». Необходимые данные о здоровье ребенка в образовательные организации могут передавать не только городские поликлиники, но также частные и федеральные.

9. Цифровой паспорт поликлиник

У девяти поликлиник появился цифровой паспорт, который позволяет главным врачам и их заместителям видеть в онлайн-режиме актуальную информацию одновременно по всем филиалам и всем прикрепленным пациентам поликлиники. Этот сервис планируют внедрить во всех городских амбулаториях.

10. Триаж

Триаж — это цифровая система оценки состояния пациентов, которая помогает врачам определять степень тяжести поступающих больных и выявлять тех, кому требуется срочная медицинская помощь. Сейчас ее уже используют в 30 московских стационарах, где оказывают круглосуточную экстренную помощь.