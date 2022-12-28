Российский борец с коррупцией предстанет перед судом за взятки

В Амурской области экс-начальника управления по борьбе с коррупцией будут судить за взятки

В Амурской области перед судом предстанет экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД по делу о взяточничестве. Об этом в среду, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Бывший силовик обвиняется в преступлениях по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 290 («Покушение на получение взятки в крупном размере»), части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, в 2017 году он потребовал у бизнесмена, занимающегося продажей меховых изделий без обязательной маркировки, 500 тысяч рублей ежемесячно. Взамен на это полицейский обещал не мешать его торговле. Однако предприниматель на сделку не согласился и обратился в надзорные органы.

В 2021 году к обвиняемому обратился начальник подрядной организации, который сообщил, что руководитель городского управления капитального строительства потребовал у него взятку за прием выполненных работ. Заняться этим делом правоохранитель согласился только за 1,2 миллиона рублей. Однако успел получить только 200 тысяч рублей. Фигурант был уволен из органов 17 января 2022 года. Сейчас он находится под стражей. Материалы дела переданы в суд.