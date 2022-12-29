Нетаньяху стал премьер-министром Израиля на шестой срок

Нетаньяху привели к присяге, он формально стал премьер-министром Израиля уже в шестой раз

Биньямин Нетаньяху формально стал премьер-министром Израиля на шестой срок, его привели к присяге в качестве нового премьера. 37-е по счету правительство страны начало свою работу, пишет The Times of Israel.

Во время выступления в Кнессете Нетаньяху пообещал, что его коалиция обеспечит политическую стабильность в стране. Его слова звучат после пяти подряд выборов, прошедших в стране с 2019 года и только сейчас приведших к формированию правительства.

В сумме он пробыл главой правительства 15 лет, с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год. При этом Нетаньяху возглавлял большинство в правительстве три раза, а еще три раза он занимал свой пост, не формируя при этом большинства. С 2021 по 2022 год премьером был Нафтали Беннет, а после него — Яир Лапид (Нетаньяху, Беннет и Лапид занимали должности в последние годы по принципу ротации, пока ни один из них не мог набрать правительственное большинство).