Описано влияние алкоголя на разные системы организма
Последствия чрезмерного употребления алкоголя всегда индивидуальны для каждого человека, все зависит от особенностей организма, однако по определенным органам алкоголь «бьет» сильнее всего. Такими являются, прежде всего, печень, сердце и кровеносные сосуды. Влияние алкоголя на разные системы организма в беседе с «Лентой.ру» описал нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.
«Больше всего урона алкоголь наносит печени. Здоровая печень может "обезвредить" только 10 граммов алкоголя в час, но зачастую при активном употреблении алкоголя человек выпивает значительно больше, и печень работает на пределе своих возможностей, пытаясь вывести все токсины», — предупредил Петров.
Сердце, по словам нарколога, также работает на максимальной мощности и пытается прогнать больше крови через печень. Ввиду этого возможны подъем артериального давления, тахикардия.
«Кровеносные сосуды тоже страдают, так как алкоголь склеивает клетки крови, эритроциты. Сосуды запечатываются тромбами, перекрывая доступ кислорода к организму и к мозгу. Также этанол влияет на работу нейромедиаторов, активируя выработку домафина и эндорфина. Именно из-за выработки этих нейромедиаторов алкоголь может вызывать зависимость», — объяснил эксперт.
Энергетические напитки являются самым вредным для нервной системы алкоголем, так как разрушают ее, предупредила ранее невролог Ангелина Шестакова. Об этом она и ее коллега, терапевт федеральной сети «Клиника Фомина» Ольга Ситкина, сообщили в беседе с «Лентой.ру».