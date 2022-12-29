Описано влияние алкоголя на разные системы организма

Нарколог Петров предупредил о вреде алкоголя для печени, сердца и сосудов

Последствия чрезмерного употребления алкоголя всегда индивидуальны для каждого человека, все зависит от особенностей организма, однако по определенным органам алкоголь «бьет» сильнее всего. Такими являются, прежде всего, печень, сердце и кровеносные сосуды. Влияние алкоголя на разные системы организма в беседе с «Лентой.ру» описал нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

«Больше всего урона алкоголь наносит печени. Здоровая печень может "обезвредить" только 10 граммов алкоголя в час, но зачастую при активном употреблении алкоголя человек выпивает значительно больше, и печень работает на пределе своих возможностей, пытаясь вывести все токсины», — предупредил Петров.

Сердце, по словам нарколога, также работает на максимальной мощности и пытается прогнать больше крови через печень. Ввиду этого возможны подъем артериального давления, тахикардия.

«Кровеносные сосуды тоже страдают, так как алкоголь склеивает клетки крови, эритроциты. Сосуды запечатываются тромбами, перекрывая доступ кислорода к организму и к мозгу. Также этанол влияет на работу нейромедиаторов, активируя выработку домафина и эндорфина. Именно из-за выработки этих нейромедиаторов алкоголь может вызывать зависимость», — объяснил эксперт.

Энергетические напитки являются самым вредным для нервной системы алкоголем, так как разрушают ее, предупредила ранее невролог Ангелина Шестакова. Об этом она и ее коллега, терапевт федеральной сети «Клиника Фомина» Ольга Ситкина, сообщили в беседе с «Лентой.ру».