В России снимут сериал об уникальной спасательной операции в Арктике

В Мурманской области снимут исторический сериал о спасении челюскинцев в Арктике

В Мурманской области снимут исторический сериал об уникальной спасательной операции в Арктике. Съемки картины «Челюскин. Первые» намечены на 2023 год, сообщает пресс-служба Министерства культуры региона.

«Научная экспедиция под руководством Отто Юльевича Шмидта на пароходе "Челюскин" решает пройти Северный морской путь за одну навигацию. В какой-то момент все члены экипажа оказываются в ледовом плену», — поделились деталями сюжета в министерстве.

Операция по спасению экипажа парохода «Челюскин» происходила в 30-х годах двадцатого века. Сейчас съемочная группа определяется с выбором подходящих локаций, ведутся работы по пошиву костюмов и созданию копий участвующих в спасении самолетов, идет подготовка к строительству декораций. В картине будет много компьютерной графики, а сами съемки пройдут как на специальных площадках, так и на натурных объектах.

Шоураннером многосерийного фильма станет Федор Бондарчук.

Ранее фильм якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» номинировали на премию «Оскар». Картина попала в шорт-лист в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».