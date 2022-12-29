Япония поделится с Европой технологиями по борьбе с программами-вымогателями

Nikkei: Япония передаст Европе технологии для борьбы с программами-вымогателями

Власти Японии рассказали о готовности поделиться с европейскими странами технологиями, которые были разработаны для борьбы с программами-вымогателями, сообщает газета Nikkei.

Отмечается, что японской полиции с апреля удается успешно справляться с устранением последствий атак подобных программ на три компании. Отмечается, что программы были успешно удалены, а зашифрованные данные восстановлены.

Ранее стало известно, что злоумышленники использовали драйверы для рассылки вирусов. Специалисты выяснили, что хакеры использовали подписанные Microsoft драйверы, чтобы через них загружать вредоносное ПО на компьютеры пользователей.