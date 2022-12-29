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16:43, 29 декабря 2022Силовые структуры

Путин назначил прокуроров четырех новых регионов РФ

Президент Путин указом назначил прокуроров четырех новых регионов России

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении четырех прокуроров в новых регионах России. Указ о назначении опубликован в четверг, 29 декабря, на официальном портале правовой информации.

На пятилетний срок прокурором ЛНР назначен Глеб Михайлов, в Запорожской и Херсонской областях — Кирилл Осипчук и Андрей Петров соответственно. Пост в ДНР занял Андрей Спивак, согласно указу, ему также присвоен классный чин госсоветника юстиции второго класса.

Ранее сообщалось, что Верховный суд проводит последовательную работу по интеграции судебных систем ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российское правовое пространство.

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Илона Палей
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