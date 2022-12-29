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20:04, 29 декабря 2022Силовые структуры

Бывшего российского прокурора осудили на семь лет за полумиллионную взятку

В Липецке экс-прокурора из Воронежа осудили на семь лет колонии за полумиллионную взятку

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Правобережный районный суд Липецка приговорил к семи годам лишения свободы бывшего начальника отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Воронежской области Андрея Авдеева за коррупцию. Об этом в четверг, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд запретил ему пять лет занимать должности в органах прокуратуры и лишил классного чина «старший советник юстиции».

По данным ведомства, в 2016 году фигурант получил от адвоката взятку в размере 500 тысяч рублей. За полмиллиона он должен был помочь подзащитному адвоката по делу о незаконном обороте наркотиков. Прокурор собирался склонить должностных лиц к рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест подозреваемому, а также заключению с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Осужденный не признал вину.

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Екатерина Власова
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