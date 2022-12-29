Бывшего российского прокурора осудили на семь лет за полумиллионную взятку

В Липецке экс-прокурора из Воронежа осудили на семь лет колонии за полумиллионную взятку

Правобережный районный суд Липецка приговорил к семи годам лишения свободы бывшего начальника отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Воронежской области Андрея Авдеева за коррупцию. Об этом в четверг, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд запретил ему пять лет занимать должности в органах прокуратуры и лишил классного чина «старший советник юстиции».

По данным ведомства, в 2016 году фигурант получил от адвоката взятку в размере 500 тысяч рублей. За полмиллиона он должен был помочь подзащитному адвоката по делу о незаконном обороте наркотиков. Прокурор собирался склонить должностных лиц к рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест подозреваемому, а также заключению с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Осужденный не признал вину.