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05:32, 29 декабря 2022Забота о себе

Сексолог назвала способы вывести интимную жизнь на новый уровень

Сексолог Кокс: сделать секс ярче помогут обсуждение желаний и фантазии о других людях

Фото: TORWAISTUDIO / shutterstock

Сделать секс ярче помогут фантазии о других людях во время полового контакта и обсуждение желаний и потребностей друг друга, уверена эксперт по отношениям и сексолог Трейси Кокс. Эти и некоторые другие способы вывести интимную жизнь на новый уровень она назвала изданию Daily Mail.

Кокс призвала любовников не чувствовать себя виноватыми, если они время от времени представляют, что занимаются сексом с кем-то другим. По ее словам, эротические фантазии не зря называют «вибратором для разума». Исследования доказали, что представляющие незнакомых людей в своей постели представители обоих полов более удовлетворены интимной жизнью, а женщины легче возбуждаются и достигают оргазма.

Еще один способ разнообразить половую жизнь — часто говорить о ней. Честное обсуждение желаний и потребностей позволит усилить эмоциональную связь и легче достичь кульминации, подчеркнула Кокс. При этом она отметила, что обсуждать нужно не только оргазмы, но и интимные проблемы, включая падение либидо, ухудшение эрекции и связанные с возрастными изменениями тела комплексы. «Если вы сможете честно поговорить друг с другом, то сможете решить любую сексуальную проблему, с которой столкнетесь. Неспособность говорить о сексе означает, что малейшая трудность может привести к краху отношений», — объяснила Кокс.

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Также одно из самых значительных изменений, которое можно внести в интимную жизнь, — это начать чаще инициировать секс и в то же время перестать беспокоиться о частоте половых актов. По словам сексолога, вместо этого лучше озаботиться качеством интимной близости. «Игривый и приятный получасовой секс раз в две недели сделает вас обоих намного счастливее, чем угрюмое соблюдение режима "обязательно заниматься сексом три раза в неделю"», — считает Кокс.

Помимо этого, сексолог рекомендовала не относиться к интимной близости слишком серьезно и помнить, что это не обязанность, а возможность повеселиться и получить удовольствие. Также она рекомендовала стать добрее к себе и своему телу. Это значит не только хорошо питаться, заниматься спортом и снизить уровень стресса, но и меньше критиковать себя за несоответствие общественным стандартам. Принятие своего тела приведет к повышению уверенности в себе и, как следствие, к усилению либидо, уверена специалистка.

И наконец, Кокс призвала пары, состоящие в длительных отношениях, отойти от проверенной рутины в сексе и не бояться пробовать что-то новое — техники, позы, игрушки, ролевые игры. Эффект новизны позволит вывести интимную близость на новый уровень, добавила она.

Ранее акушер-гинеколог Ирина Грабовская назвала неочевидную причину, по которой женщине меньше хочется секса. Причиной снижения либидо могут стать слабые интимные мышцы, отметила она.

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Наталья Обрядина
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