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14:52, 29 декабря 2022Россия

В российском городе ворота вдавили мальчика лицом в сугроб и попали на видео

В Чебоксарах автоматические ворота вдавили мальчика лицом в сугроб

В Чебоксарах автоматические ворота вдавили мальчика лицом в сугроб. Произошедшее попало на видео, кадры были опубликованы в Telegram-канале «Подслушано Чебоксары».

На видео ребенок оступился прямо перед открывающимися воротами, которые ограничивают въезд во двор в российском городе. В результате мальчик оказался в ловушке: лицом он упирался в сугроб. Когда ворота начали закрываться, к ребенку на помощь подоспел мужчина.

Позже глава администрации Чебоксар Денис Спирин рассказал, что мальчик не получил серьезных травм. «По моему поручению проведена проверка фактов, приведших к данному инциденту. Согласен, случай вопиющий. В настоящее время ведутся работы по ограничению доступа пешеходам к "тропинкам" у распашных ворот», — написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что родители ребенка не стали прибегать к помощи медиков.

Ранее сообщалось, что учащиеся одной из школ Норильска прорыли тоннель в сугробе, чтобы не тратить время на дорогу в школу.

Анна Щербакова
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