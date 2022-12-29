Красноярского судью приговорили к 13 годам колонии за миллионную взятку

В Красноярске бывшему зампреду районного суда дали 13 лет колонии за миллионную взятку

Красноярский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего заместителя председателя Советского районного суда Красноярска за коррупцию. Об этом в четверг, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Судья признан виновным по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере шести миллионов рублей и лишил права пять лет занимать должности на государственной службе, включая судебные и иные органы, а также в органах местного самоуправления, которые связаны с осуществлением функций представителя власти.

По данным ведомства, 8 февраля 2019 года фигурант получил вознаграждение от адвоката, выступающего в качестве посредника. За 1,2 миллиона рублей он должен был вынести более мягкое наказание фигуранту дела о сбыте наркотиков и содействовать принятию решения о его передаче после вынесения обвинительного приговора на родину в Кыргызскую Республику для дальнейшего отбывания наказания.

Известно, что посредника во взяточничестве также осудили.