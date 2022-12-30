Посла Китая в США назначили главой МИД Китая

Посол Китая в США Цинь Ган назначен на должность министра иностранных дел КНР

Посол Китая в США Цинь Ган назначен министром иностранных дел КНР. Об этом пишет Telegram-канал «Китайская угроза» со ссылкой на издание Semafor.

Так, недавно у него были встречи с министром финансов США Джанет Йеллен и госсекретарем Энтони Блинкеном. Semafor предполагает, что назначение Цинь Гана может привести к более жесткой реакции на такие события, как поездки на Тайвань высокопоставленных американских чиновников.