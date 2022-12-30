Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:20, 30 декабря 2022Силовые структуры

Молодой россиянин провез на капоте полицейского и столкнулся со встречным авто

В Иркутске местный житель провез на капоте полицейского и столкнулся со встречной машиной

Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске 25-летний местный житель напал на сотрудника транспортной полиции. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, правоохранители остановили машину, чтобы проверить двоих пассажиров и водителя на причастность к незаконному обороту наркотиков. Один из мужчин приобретал запрещенные вещества ранее и был уличен.

Когда сотрудники МВД пытались задержать мужчин, водитель попытался скрыться. В итоге полицейский оказался на капоте автомобиля во время движения. Вскоре транспортное средство столкнулось со встречной машиной. Потерпевший получил телесные повреждения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Объяснена «странность» инфляции в России
Россиянам дали совет по выгодной покупке билетов на поезд в 2023 году
В Белоруссии назвали еще одну версию инцидента с украинской ракетой
Молодой россиянин провез на капоте полицейского и столкнулся со встречным авто
Названы самые опасные для здоровья новогодние блюда
Блогерша назвала три распространенные ошибки при выборе одежды
Москвичам пообещали оттепель
Мужчина решил купить дом для бывшей жены на наследство возлюбленной
Обнаружена новая экзопланета класса горячий юпитер
В России упростили освоение арктических и дальневосточных территорий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.