Молодой россиянин провез на капоте полицейского и столкнулся со встречным авто

В Иркутске местный житель провез на капоте полицейского и столкнулся со встречной машиной

В Иркутске 25-летний местный житель напал на сотрудника транспортной полиции. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, правоохранители остановили машину, чтобы проверить двоих пассажиров и водителя на причастность к незаконному обороту наркотиков. Один из мужчин приобретал запрещенные вещества ранее и был уличен.

Когда сотрудники МВД пытались задержать мужчин, водитель попытался скрыться. В итоге полицейский оказался на капоте автомобиля во время движения. Вскоре транспортное средство столкнулось со встречной машиной. Потерпевший получил телесные повреждения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).