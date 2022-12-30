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18:00, 30 декабря 2022Из жизни

Названа судьба корги, дорги и кокер-спаниеля Елизаветы II

The Guardian: собак королевы Елизаветы II приютили принц Эндрю и кинолог Иэн Оупеншоу

Фото: Peter Nicholls / Reuters

После смерти британской королевы Елизаветы II ее кокер-спаниеля забрал кинолог Иэн Оупеншоу, который дрессировал эту собаку, а ее корги приютил принц Эндрю. Судьбу питомцев назвало издание The Guardian.

Елизавета завела кокер-спаниеля незадолго до смерти. У четырехлетней собаки была хорошая родословная и звучная кличка Вольфертон Драма, но королева дала ей свое собственное имя — Лиззи. Прежде она ни разу не имела дела с этой породой и предпочитала разводить корги и дорги. По всей видимости, на выбор королевы повлиял принц Уильям, у которого был кокер-спаниель.

Помимо Лиззи у королевы оставались только две собаки: корги Мик и Сэнди, подаренные принцем Эндрю в 2021 году. Теперь все они живут в резиденции Эндрю недалеко от Виндзорского замка. Еще одна собака, 18-летняя дорги Кэнди, жившая у королевы с 2004 года, умерла незадолго до своей хозяйки.

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Королева Елизавета II с детства любила и разводила собак породы корги. Первого питомца будущей королеве подарили еще в 1933 году. С тех пор корги безудержно плодились и со временем заняли отдельные покои в Букингемском дворце.

В 1971 году королевская корги Тайни связалась с таксой по кличке Пипкин, жившим у сестры королевы. Получившуюся помесь назвали дорги. Кэнди, дожившая до 2022 года, была последним потомком Тайни и Пипкина.

Чтобы не путать многочисленных собак, королева выбирала каждому выводку клички, связанные между собой. Например, потомки корги Хани («Мед») получали клички, которые были так или иначе связаны с пчелами, а щенков ее сестры Шуга («Сахар») называли в честь алкогольных напитков.

В 2015 году королева заявила, что больше не будет заводить собак, так как не хотела, чтобы они остались без хозяйки после ее смерти. Кроме того, королева боялась, что щенки будут виться у ее ног и она нечаянно о них споткнется.

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Олег Парамонов
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