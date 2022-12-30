В Кремле разъяснили указ Путина о приостановке публикации данных о доходах

Песков заявил, что приостановка публикации данных о доходах касается лишь новых территорий

Антикоррупционный указ о запрете публикации данных о доходах касается исключительно военнослужащих на новых территориях России. Так подписанный президентом России Владимиром Путиным документ разъяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Из указа абсолютно ясно, кого это касается. Это касается тех, кто работает на территориях. Там нет места для какого-то двойного толкования», — заявил представитель Кремля.

Как сообщал «Интерфакс», Путин своим указом на время проведения спецоперации разрешил военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел не публиковать данные о доходах. Согласно указу, запреты, установленные законом о противодействии коррупции, не распространяются на мобилизованных россиян.