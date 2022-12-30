Сергей Кириенко принял участие в новогодней акции «Елка желаний» и исполнил мечты детей

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко принял участие в новогодней акции «Елка желаний» и исполнил мечты нескольких детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в оргкомитете акции.

Так, 6-летний Дмитрий Алаев из Саратова, который увлекается динозаврами и морскими обитателями, приехал в Москву и посетил палеонтологический музей и океанариум.

Для 9,5-летнего Андрея Русанова из Луганска была также организована поездка в столицу — мальчик побывал на новогодней елке в Кремле и в Музее Победы на Поклонной горе. Кроме того, ему подарили домашний спортивный комплекс.

Наконец, было исполнено новогоднее желание 6-летней Софьи Шалькиной из Ульяновска, которая увлекается спортом — девочке купили велосипед, о котором она мечтала.

29 декабря сообщалось, что российские вице-премьеры и министры приняли участие в новогодней акции «Елка желаний». В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил три желания: 11-летний Максим из Москвы побывал внутри подводной лодки, 17-летняя Дарья из Запорожской области получила роль в спектакле, а восьмилетний Михаил из Воронежской области — гитару.