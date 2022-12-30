Торговля США и России сократилась вдвое

ФТС: доля США во внешней торговле России в 2022 году составила менее двух процентов

Доля США во внешней торговле России по итогам года опустилась ниже двух процентов, а объем торговли двух стран сократился более чем вдвое, пишет РИА Новости со ссылкой на первого замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслана Давыдова.

Он также отметил существенный спад объемов торговли с Евросоюзом (ЕС) — с некоторыми государствами товарооборот также упал вдвое. «Если со стороны Европы к нам заходило примерно три тысячи грузовиков, то теперь заходит порядка полторы тысячи в день, включая поток через белорусскую границу», — отметил Давыдов.

Противоположная динамика наблюдается в торговле России с «дружественными» странами из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — в зависимости от страны увеличение товарооборота варьируется от 50 до 200 процентов, рассказал первый замглавы ФТС.

При этом российский экспорт все еще существенно превышает импорт. Давыдов спрогнозировал, что в 2022 году профицит внешней торговли России будет рекордным, несмотря на сложности для экспорта энергоносителей в декабре. При этом он рассказал, что в декабре таможенные органы наблюдают снижение экспорта российских энергоносителей.

