Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали об эвакуации мирных жителей под обстрелом украинского танка

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» описали эвакуацию мирных жителей из-под Артемовска (ДНР), проходившую под обстрелом украинских танков. Своими воспоминаниями они поделились с РИА Новости.

Комментируя данный эпизод, один из свидетелей тех событий показал артиллерийские ящики, отметив, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прячут оружие за домами и открывают огонь оттуда. «Можете наблюдать: фронт у нас там — Опытное, Иванград — здесь видны попадания. Это все "отработал" танк противника», — рассказал боец ЧВК, указывая на разрушенный дом, возле которого располагалась артиллерийская позиция украинских военных.

Собеседник агентства добавил, что подразделения ВСУ при отступлении в течение пары дней наносят массированные удары по ранее занимаемым позициям, при этом огонь ведется неизбирательно. «Непосредственно отсюда было эвакуированы гражданские — двое мужчин преклонного возраста и две женщины, тоже преклонного возраста, одна из них неходячая. Пришлось под обстрелом грузить ее на машину и вывозить на точки эвакуации для гражданских», — вспомнил боец ЧВК.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило в города Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) мобильные группы, сформированные из иностранных наемников.