В Эстонии отказались бороться с русской культурой

Президент Эстонии Карис отказался бороться с русским языком и литературой

Президент Эстонии Алар Карис отказался бороться с русским языком и культурой, его слова приводит ERR.

«Я не вижу причин бороться с языками. Русский язык сам по себе — культурный язык. И русский, к сожалению, нужно начинать учить раньше, чем другие языки, потому что у него другой алфавит и его сложнее освоить», — заявил он.

По его словам, нет необходимости избавляться от русской и любой другой литературы. Политик отметил важность восприятия книг в соответствии с эпохой, в которой они были созданы. По его мнению, нельзя переносить современное миропонимание на объекты, созданные столетия назад.