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00:30, 31 декабря 2022Бывший СССР

Кличко рассказал о спорах с властями Украины перед началом спецоперации

Мэр Киева Кличко рассказал о спорах с властями Украины перед началом спецоперации России

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью Der Speigel о спорах с властями Украины перед началом спецоперации России на территории республики в феврале.

По его словам, он призывал «центральное правительство» усилить гражданскую оборону страны и готовиться к «нападению России», однако руководство его не прислушалось и обвинило в разжигании паники. Градоначальник отметил, что перед началом конфликта у Украины был хороший финансовый потенциал, страна быстро восстанавливалась от пандемии коронавируса.

«Поэтому я и барабанил за гражданскую оборону, говоря, что надо готовиться. Но центральное правительство заявило, что все будет хорошо», — вспомнил Кличко. Политик также отметил, что украинские власти «были поражены» тем, как быстро российская армия достигла киевских рубежей.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи республик Донбасса.

Марина Совина
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