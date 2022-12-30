Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:53, 30 декабря 2022Экономика

Россиян обяжут заплатить новый налог по итогам 2023 года

«Известия»: россиян обяжут заплатить доходы со вкладов по результатам 2023 года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года, заявили «Известиям» в Минфине. Ранее его действие было отложено на два года в качестве меры поддержки граждан.

Теперь послаблений уже не будет, и россиян обяжут заплатить новый налог по итогам 2023 года. Он взимается в размере 13 процентов. Сбором будут облагаться процентные доходы от 75 тысяч рублей за весь год — если ключевая ставка не превысит текущих 7,5 процента.

При расчете налога учитывается не размер депозитов, а сумма полученного дохода. У россиян может храниться в банке и менее одного миллиона рублей, но он все равно должен заплатить НДФЛ на проценты, пояснил руководитель центра накопительных и трансакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров. Заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023-м, россияне должны будут до декабря 2024-го, пояснили в Минфине. От меры не освобождаются пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, уточнил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

О введении налога на проценты по вкладам президент России Владимир Путин объявил еще в конце марта 2020 года. Он объяснил, что во многих странах мира есть такая практика.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россиян обяжут заплатить новый налог по итогам 2023 года
В УЕФА сделали заявление о смерти Пеле
Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией Евросоюза
В России выявили 5810 случаев коронавируса
Опасный диагноз заставил женщину похудеть на 29 килограммов
«Роснефть» выпустила атлас «Морские млекопитающие России»
В России выделят миллиарды рублей на помощь обманутым дольщикам
Германия столкнулась с острой нехваткой вооружений и техники
В Москве возбудили уголовное дело после падения сосульки на генерала МЧС
На Украине назвали число пропавших без вести жителей республики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.