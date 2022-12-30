«Известия»: россиян обяжут заплатить доходы со вкладов по результатам 2023 года

Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года, заявили «Известиям» в Минфине. Ранее его действие было отложено на два года в качестве меры поддержки граждан.

Теперь послаблений уже не будет, и россиян обяжут заплатить новый налог по итогам 2023 года. Он взимается в размере 13 процентов. Сбором будут облагаться процентные доходы от 75 тысяч рублей за весь год — если ключевая ставка не превысит текущих 7,5 процента.

При расчете налога учитывается не размер депозитов, а сумма полученного дохода. У россиян может храниться в банке и менее одного миллиона рублей, но он все равно должен заплатить НДФЛ на проценты, пояснил руководитель центра накопительных и трансакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров. Заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023-м, россияне должны будут до декабря 2024-го, пояснили в Минфине. От меры не освобождаются пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, уточнил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

О введении налога на проценты по вкладам президент России Владимир Путин объявил еще в конце марта 2020 года. Он объяснил, что во многих странах мира есть такая практика.