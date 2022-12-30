В сети появились фото 50-летней Гвинет Пэлтроу в бикини и без макияжа

Актрису Гвинет Пэлтроу засняли на пляже Барбадоса в купальнике и без макияжа

Американская актриса Гвинет Пэлтроу попала в объектив папарацци в купальнике и восхитила фанатов. Снимки появились на сайте Daily Mail.

50-летнюю знаменитость засняли на пляже Барбадоса в черном бикини с изображением разноцветных фруктов бренда La DoubleJ стоимостью 250 фунтов стерлингов (21,7 тысячи рублей). При этом на размещенных кадрах видно, что волосы телезвезды распущены, а на ее лице отсутствует макияж.

Читатели издания восхитились внешним видом актрисы в комментариях под опубликованными фотографиями. «Выглядит счастливой», «Худая и здоровая красотка», «Так и не скажешь, что ей 50 лет», «Просто вау», «Шикарная женщина», — высказывались пользователи сети.

Известно, что Пэлтроу отправилась на отдых вместе с супругом, сценаристом и режиссером Брэдли Фэлчаком.

В мае Гвинет Пэлтроу представила собственную коллекцию подгузников из шерсти альпака с янтарем. Однако поклонники раскритиковали новый продукт в комментариях в ее соцсетях. В ответ Пэлтроу заявила, что коллекция является фейковой и не выйдет в продажу. При этом она отметила, что линейка была создана для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме бедности в мире.