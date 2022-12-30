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19:37, 30 декабря 2022Мир

Около Севастополя заметили американский стратегический беспилотник

Около Севастополя заметили кружащий американский стратегический беспилотник

Фото: US Air Force / Globallookpress.com

Около Севастополя в Черном море заметили кружащий американский разведывательный беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Судя по карте, беспилотник вылетел с Кипра, пролетел через территорию Греции и Болгарии.

12 декабря американский стратегический разведывательный БПЛА был замечен в акватории Черного моря. RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и около 11:00 по московскому времени начал кружить вблизи берегов Крыма. Он фиксировался примерно в 100 километрах по прямой от полуострова.

Подобные вылеты неоднократно фиксировались накануне атак Крыма со стороны Вооруженных сил Украины. Вылеты таких самолетов и беспилотников, в том числе стран НАТО, участились после начала боевых действий на Украине 24 февраля.

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Виктория Кондратьева
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