Российский следователь погиб при исполнении служебного долга в Донецке

В Донецке при обстреле погиб замначальника отдела следственного управления СК РФ Рыбаков

Замначальника отдела военного следственного управления СКР по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков погиб при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Рыбаков занимался расследованием военных преступлений, совершенных украинскими военными в отношении мирных жителей Донбасса. 30 декабря он погиб при исполнении служебного долга во время артиллерийского обстрела. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

«За достигнутые успехи в служебной деятельности он неоднократно награждался ведомственными медалями и знаками отличия. Исполнял служебные обязанности в ходе проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона», — добавили в ведомстве.

Офицер был ветераном боевых действий и ветераном военной службы. У него остались жена и двое маленьких детей.

Председатель СКР Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким погибшего и поручил подчиненным оказать поддержку его семье.