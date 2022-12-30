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15:26, 30 декабря 2022Силовые структуры

Российский следователь погиб при исполнении служебного долга в Донецке

В Донецке при обстреле погиб замначальника отдела следственного управления СК РФ Рыбаков

Фото: Telegram-канал «Следком»

Замначальника отдела военного следственного управления СКР по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков погиб при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Рыбаков занимался расследованием военных преступлений, совершенных украинскими военными в отношении мирных жителей Донбасса. 30 декабря он погиб при исполнении служебного долга во время артиллерийского обстрела. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

«За достигнутые успехи в служебной деятельности он неоднократно награждался ведомственными медалями и знаками отличия. Исполнял служебные обязанности в ходе проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона», — добавили в ведомстве.

Офицер был ветераном боевых действий и ветераном военной службы. У него остались жена и двое маленьких детей.

Председатель СКР Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким погибшего и поручил подчиненным оказать поддержку его семье.

Елизавета Новикова
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