Российский следователь погиб при исполнении служебного долга в Донецке
Замначальника отдела военного следственного управления СКР по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков погиб при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.
Рыбаков занимался расследованием военных преступлений, совершенных украинскими военными в отношении мирных жителей Донбасса. 30 декабря он погиб при исполнении служебного долга во время артиллерийского обстрела. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
«За достигнутые успехи в служебной деятельности он неоднократно награждался ведомственными медалями и знаками отличия. Исполнял служебные обязанности в ходе проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона», — добавили в ведомстве.
Офицер был ветераном боевых действий и ветераном военной службы. У него остались жена и двое маленьких детей.
Председатель СКР Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким погибшего и поручил подчиненным оказать поддержку его семье.